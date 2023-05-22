Президент Ирана назначил нового главу Высшего совета нацбезопасности

По данным Tasnim, место займет Али Акбар Ахмадиян

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси своим указом назначил нового секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики. Об этом сообщило в понедельник агентство Tasnim.

По его данным, место Али Шамхани займет Али Акбар Ахмадиян, который с 2006 года возглавлял стратегический центр Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Ахмадиян также является действительным членом Совета по определению политической целесообразности (совещательный орган в Иране, в обязанности которого входит разрешение спорных ситуаций между парламентом и Советом стражей конституции).

Новый глава Высшего совета нацбезопасности начал свою карьеру в КСИР во время ирано-иракской войны (1980-1988). После завершения конфликта он сначала занял пост заместителя командующего ВМС КСИР, а затем командующего данным родом войск. С 2000 по 2007 год Ахмадиян возглавлял Объединенный штаб КСИР (был расформирован в феврале 2008 года).