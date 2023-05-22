Посла Венгрии в Вене вызовут в МИД Австрии из-за амнистии перевозчиков мигрантов

Австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг сообщил, что в Вене будут добиваться от Венгрии "полного раскрытия" сведений по вопросу дальнейшей судьбы заключенных

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Посла Венгрии в Вене Андора Надя вызовут в МИД Австрии из-за решения Будапешта выпустить из тюрем иностранцев, осужденных за незаконную перевозку людей из-за пределов ЕС на венгерскую территорию. Об этом в понедельник заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг по прибытии на встречу с коллегами из стран Евросоюза.

"В последние несколько дней в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Венгрия планирует освободить несколько сотен нелегальных перевозчиков людей. Вчера я позвонил своему венгерскому коллеге по этому поводу. Сегодня мы вызовем венгерского посла в МИД", - подчеркнул Шалленберг. Он также сообщил, что в Вене будут добиваться от Венгрии "полного раскрытия" сведений по вопросу дальнейшей судьбы заключенных.

В воскресенье австрийские СМИ сообщили об усилении контроля на границе республики с Венгрией. МВД Австрии пошло на эту меру в связи с решением Будапешта выпустить из тюрем иностранных граждан, осужденных за ввоз нелегальных мигрантов из-за пределов ЕС на венгерскую территорию. В Венгрии обусловили этот шаг дороговизной содержания иностранцев. Заключенных отпускают при условии выезда с территории страны в течение 72 часов, при этом приговоры в их отношении не отменяют. Мера охватила порядка 700 человек, преимущественно граждан Сербии, Румынии и Украины.

Поскольку приговоры осужденных сохранят свое действие, они не смогут посещать Венгрию до истечения их срока под угрозой ареста и повторного заключения. Австрийские власти обеспокоены тем, что они смогут продолжить свою преступную деятельность. Как заявил 19 мая глава МВД Австрии Герхард Карнер, в 2022 году в республике было подано порядка 109 тыс. заявлений на получение статуса беженца. При этом около 80 тыс. беженцев впервые были зарегистрированы именно на австрийской территории, хотя страна граничит лишь с государствами Шенгенской зоны и не имеет выхода к морю.