22 мая, 08:44

МИД КНР призвал G7 активнее включаться в урегулирование кризиса на Украине

Официальный представитель ведомства Мао Нин отметил, что Китай "занимает неизменную позицию" по этой проблеме

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Китайские власти обратили внимание на участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме и считают, что государствам - членам объединения следует теснее взаимодействовать с мировым сообществом для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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"Мы обратили внимание, что президент Зеленский принял участие в саммите G7, - сообщила она на брифинге. - Мы надеемся, что другие страны [помимо Китая], в особенности члены G7, смогут путем взаимодействия с международным сообществом сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании [кризисной ситуации на Украине]".

По словам китайского дипломата, Пекин "занимает неизменную позицию" по проблеме Украины. "Мы всегда считали, что [украинский] кризис необходимо урегулировать путем диалога и консультаций", - подытожила Мао Нин.

Ранее МИД РФ по итогам встречи G7 заявил, что участие Зеленского в саммите в Хиросиме окончательно превратило Группу семи в пропагандистское шоу, а результаты форума подтверждают, что смысл существования объединения - в ведении гибридной войны с РФ. 

Теги:
УкраинаКитайСаммит G7Зеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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