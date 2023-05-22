США и Папуа - Новая Гвинея подписали соглашение в сфере безопасности

Оно гарантирует американским военным беспрепятственный доступ к территориальным водам и воздушному пространству Папуа - Новой Гвинеи

СИДНЕЙ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Соединенные Штаты и Папуа - Новая Гвинея разработали соглашение в сфере обороны как равные и суверенные партнеры", - приводит агентство слова Блинкена на церемонии подписания документа.

Ранее сообщалось, что, кроме договора в сфере безопасности, Порт-Морсби и Вашингтон намерены заключить комплексное двустороннее соглашение по борьбе с незаконной транснациональной морской деятельностью и условиться о проведении совместных морских операций. Также должен быть подписан договор о запуске стратегического диалога в формате "2+2", в рамках которого страны будут обсуждать ключевые вопросы двусторонних отношений.

Подписанное соглашение гарантирует американским военным беспрепятственный доступ к территориальным водам и воздушному пространству Папуа - Новой Гвинеи. "Самолеты, транспортные средства и суда, эксплуатируемые ВС США или по их поручению, могут свободно входить, выходить и передвигаться в пределах территории и территориальных вод Папуа - Новой Гвинеи <…> и должны быть освобождены от любого досмотра, проводимого без согласия американских властей", - приводит текст документа Radio New Zeland. Также отмечается, что после вступления договора в силу американские военные, для которых документом предусмотрен полный иммунитет от любых претензий со стороны новогвинейских властей, получат доступ ко всем аэропортам и морским портам страны, в том числе военным, и смогут их эксплуатировать по своему усмотрению.

Заявление о подписании соглашения в сфере безопасности между Папуа - Новой Гвинеей и США прозвучало через год после того, как другая страна региона - Соломоновы Острова - подписала такой договор с Китаем. Соглашение между Пекином и Хониарой подверглось резкой критике со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у таких действий имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности, и пообещали принять меры в ответ на любые шаги по установлению постоянного военного присутствия КНР на Соломоновых Островах.