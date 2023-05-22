Пашинян надеется на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер Армении считает, что для достижения мира Ереван и Баку должны зеркально отвести свои войска от границы

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Премьер Армении Никол Пашинян заявил об интенсивных переговорах между Ереваном и Баку и выразил надежду, что стороны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время. Об этом Пашинян заявил в понедельник в ходе пресс-конференции.

"Армения остается приверженной мирной повестке в регионе. И мы надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора и сможем его подписать", - сказал Пашинян.

Он считает, что для достижения мира Ереван и Баку должны зеркально отвести свои войска от границы. "Зеркальный отвод войск от границы, по нашему мнению, послужит обеспечением стабильности. Зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана должен быть произведен в соответствии с картами, утвержденными в 1975 году Генштабом СССР", - сказал Пашинян.

Он надеется, что на встрече с Путиным и Алиевым в Москве удастся достичь соглашения по вопросам региональных коммуникаций.