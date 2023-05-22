МИД КНР заявил о бессмысленности диалога с США при ужесточении американских санкций

Официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что Вашингтон должен "немедленно отменить санкции" в отношении Пекина

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Китайские власти не видят смысла в продвижении диалога с Соединенными Штатами, которые проводят неискреннюю политику и путем санкций усиливают давление на КНР. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Где искренность и смысл диалога, когда американская сторона говорит о необходимости сохранения контактов, и, поддерживая их, продолжает использовать любые способы для оказания давления на Китай, оказывает сдерживающее воздействие на нашу страну", - сообщила она на брифинге.

Как уточнила официальный представитель, Пекин поддерживает с Вашингтоном "необходимые контакты". "Соединенные Штаты применяют санкции в отношении отдельных лиц и организаций КНР, - напомнила она. - Китай категорически против подобных односторонних рестрикций, которые противозаконны. Мы уже строго изложили американской стороне позицию Пекина по данному вопросу".

Мао Нин добавила, что Вашингтон должен "немедленно отменить санкции" в отношении Китая. "Необходимо создавать [благоприятную] атмосферу, выгодные условия для диалога и контактов", - пояснила она.

Как заявил в воскресенье в ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден, он ожидает в ближайшем будущем потепления в китайско-американских отношениях. "У нас [с Китаем] должна быть открытая горячая линия связи", - подчеркнул американский лидер.