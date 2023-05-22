Глава парламента Молдавии инициировал процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Соответствующее предложение направили в правительство республики

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в правительство запрос на подготовку проекта решения о выходе республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.

"Гросу обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода Республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств. Соответствующее предложение было направлено сегодня в правительство", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что запрос был направлен на основании решения постоянного бюро парламента.

Законодательный орган республики контролирует проевропейская Партия действия и солидарности, председателем которой является Гросу. Ранее он связал это решение с действиями России на Украине, назвав их "незаконными", а также обвинил Москву в "недружественной" политике по отношению к Кишиневу.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика в Молдавии в адрес Содружества еще больше ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения.

Такой подход резко критикует оппозиция. Лидер крупнейшей в оппозиции Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон считает, что страна не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Он обратил внимание на то, что такая политика нынешних властей ввергла республику в тяжелейший за последние годы кризис, поскольку молдавские экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, в несколько раз выросли цены на газ и другие закупаемые у РФ энергоносители. По словам Додона, такой курс проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны.