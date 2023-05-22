CNBC сообщил о подготовке ЕС к проигрышу Байдена на следующих выборах в США

По данным телеканала, европейские чиновники ожидают изменения подхода Вашингтона к отношениям с Брюсселем нового американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Европейские чиновники готовятся к тому, что президент США Джо Байден проиграет выборы главы государства в 2024 году, и новый американский лидер изменит подход к отношениям с Евросоюзом (ЕС). Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

"Евросоюз осознает, что это [сотрудничество между ЕС и США] не является данностью, и такой подход [нынешней администрации] может измениться, когда в Белом доме снова появится кто-то вроде [бывшего президента США Дональда] Трампа", - сказал телеканалу представитель ЕС.

"Это будут трудные отношения <...>. Европейцы опасаются, что США откажутся от поддержки [Украины - примечание телеканала]", - отметил Кевин Колуден, главный аналитик Института Милкена, комментируя перспективы развития отношений ЕС и США в случае победы кандидата от Республиканской партии.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.