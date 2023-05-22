МИД Ирана раскритиковал изложенные в заявлении лидеров G7 обвинения в адрес страны

По словам официального представителя ведомства Насера Канани Чафи, G7 пытается "навязать другим свои нечестные и несправедливые подходы"

ТЕГЕРАН, 22 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи подверг критике итоговое заявление лидеров G7, содержащее, по его словам, необоснованные обвинения в адрес исламской республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

"Мы неоднократно подчеркивали, что ядерная программа Ирана преследует исключительно мирные цели, а ядерному оружию нет места в нашей военной доктрине", - заявил Канани. "Иран всегда придерживался своих международных обязательств и полон решимости продолжать конструктивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии [МАГАТЭ]", - добавил он. Представитель иранского МИД также отметил, что, вопреки утверждениям Запада, Иран "никогда не предоставлял России беспилотники" и продолжает выступать за мирное решение украинского кризиса. Кроме того, он напомнил, что иранская сторона всегда прилагала усилия для обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке.

По словам Канани, утверждения G7 носят "односторонний и безответственный" характер, а сама "семерка" пытается "навязать другим свои нечестные и несправедливые подходы".

Лидеры стран G7 в совместном заявлении, принятом в субботу за день до окончания саммита в Хиросиме, подчеркнули стремление не допустить разработку Ираном ядерного оружия и выразили обеспокоенность в связи с иранской ядерной программой, которая, по их мнению, "не имеет убедительного гражданского обоснования". Кроме того, лидеры G7 призвали Иран отказаться от поддержки России в контексте украинского кризиса и прекратить создавать угрозу судоходству на Ближнем Востоке.