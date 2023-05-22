Китай назвал необходимой мерой запрет на продукцию Micron

Она обеспечит национальную безопасность КНР, заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Введение запрета на закупку продукции американской компании Micron Technology китайскими организациями - операторами ключевых объектов информационной инфраструктуры следует считать необходимой мерой для обеспечения национальной безопасности КНР. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Это была необходимая мера для защиты национальной безопасности", - объяснила она на брифинге.

Как уточнила Мао Нин, расследование в отношении Micron было проведено, чтобы проблемы продукции этой компании, связанные с сетевой безопасностью, "не смогли навредить ключевым объектам государственной информационной инфраструктуры".

Micron - один из крупнейших в мире американских производителей микропроцессоров. 21 мая власти КНР запретили закупать ее продукцию организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки этой компании "представляют угрозу национальной кибербезопасности". Власти Соединенных Штатов назвали такую меру "безосновательной".