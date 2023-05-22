"Единая Россия" и компартия Вьетнама договорились содействовать укреплению безопасности

Стороны информировали друг друга о развитии партийных структур и ситуации в своих странах

ХАНОЙ, 22 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" и Коммунистическая партия Вьетнама договорились последовательно содействовать упрочению мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и во всем мире. Соответствующее заявление принято по итогам визита председателя партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева во Вьетнам.

"Партия "Единая Россия" и Коммунистическая партия Вьетнама, занимая близкие или совпадающие позиции по актуальным вопросам международной повестки, выражают намерение оказывать последовательное содействие упрочению мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и мире в целом в интересах формирования более справедливого международного порядка, готовы продолжать совместную работу по защите и укреплению общепризнанных принципов и норм международного права и Устава ООН", - говорится в тексте документа.

В заявлении отмечается, что российская и вьетнамская стороны информировали друг друга о развитии партийных структур и ситуации в своих странах, в ходе обмена мнениями достигли единого понимания о необходимости дальнейшего углубления межпартийных и межгосударственных отношений. Их прочной основой является соглашение о сотрудничестве, заключенное в 2009 году и подкрепленное протоколами о расширении и углублении полномасштабного сотрудничества на период с 2015 до 2024 года. Отмечается, что значимым направлением совместной работы является активное участие в политическом диалоге между Россией и Вьетнамом на высшем и высоком уровне, нацеленное на продвижение всего комплекса двусторонних отношений.

Стороны также условились продолжать регулярные консультации по широкому спектру вопросов российско-вьетнамских отношений и ключевых международных проблем в интересах обеспечения мира, стабильности и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом, включая необходимость расширения межпартийного взаимодействия между Россией и АСЕАН. "Стороны убеждены, что их эффективное взаимодействие будет способствовать решению задач дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов обеих стран", - говорится в документе.