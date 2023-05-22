Во Вьетнаме заявили, что придают важное значение развитию отношений с Россией

Генсек ЦК правящей партии Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что отношения Ханоя и Москвы "наполнены чувствами взаимной симпатии и товарищества"

ХАНОЙ, 22 мая. /ТАСС/. Ханой придает большое значение укреплению и дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг на встрече с председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, который находится в республике с рабочим визитом.

"Ваш визит имеет очень важное значение, он дает нам возможность обменяться мнениями по текущему состоянию отношений между нашими партиями и государствами, обсудить текущую международную обстановку, а также позволит укрепить взаимное доверие, расширить двустороннее взаимодействие во всех сферах в интересах обеих стран, ради мира, стабильности и сотрудничества в регионе и в мире", - сказал Нгуен Фу Чонг.

Он подчеркнул, что отношения Ханоя и Москвы "наполнены чувствами взаимной симпатии и товарищества". "Ваш визит будет способствовать дальнейшему укреплению традиционных отношений между нашими странами", - сказал вьетнамский руководитель.