Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее "недееспособной организацией"

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Армения обсуждает возможность участия в военных учениях ОДКБ в Киргизии

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Армения примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее "недееспособной" структурой. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности", - сказал он.

Пашинян добавил, что участие Армении в предстоящих учениях ОДКБ в Киргизии возможно. "Участие Армении в учениях ОДКБ сейчас обсуждается. Дополнительно обсуждается также, что если будем участвовать, то в каком формате и в каком объеме", - уточнил он.

10 января Пашинян заявил, что Армения в сложившихся условиях не собирается проводить на своей территории учения ОДКБ в 2023 году.

Как заявили 26 января в МИД РФ, Москва отмечает, что Ереван предпочел сделать выбор в пользу ЕС, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ. В российском внешнеполитическом ведомстве уточняли, что появление представителей Европейского союза в приграничных районах Армении способно лишь обострить существующие противоречия и привнести в регион геополитическое противостояние. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 февраля заявляла, что Россия видит в гражданской миссии Евросоюза в Армении исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов нормализации в Закавказье, и попытку выдавить Россию из региона.