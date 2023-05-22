Премьер Польши отверг требование компенсации расходов СССР на восстановление республики

Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна "заплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других" из-за проведения специальной военной операции

ТАСС, 22 мая. Правительство Польши не считает, что должно возместить России средства, потраченные СССР на восстановление республики после Второй мировой войны. Об этом заявил в понедельник агентству PAP польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Это типичная российская пропагандистская уловка. Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше", - утверждал премьер-министр во время посещения города Гдыни.

Он также заявил, что Россия должна "заплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других" из-за проведения специальной военной операции.

В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале написал, что Польша отказалась от общей истории, и поэтому "должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории" и возместить Москве "средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы".

Как напомнил Володин, "треть нынешних польских территорий - районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами" - вошли в состав республики после Второй мировой войны только благодаря СССР. По его словам, "в послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши, по сегодняшним оценкам, более $750 млрд".