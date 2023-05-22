Власти Нагасаки не пригласят представителей РФ на церемонию памяти жертв бомбардировки США

По словам мэра города Сиро Судзуки, это связано с конфликтом на Украине

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Власти Нагасаки второй год подряд не намерены приглашать глав дипломатических представительств РФ и Белоруссии в Японии на церемонию памяти жертв американской атомной бомбардировки, осуществленной 9 августа 1945 года. Об этом заявил в понедельник мэр Нагасаки Сиро Судзуки.

"С учетом обстоятельств конфликта на Украине на данный момент никаких корректировок [по сравнению с прошлым годом] не планируется", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале мэрии.

Власти Хиросимы пока не представляли конкретный план проведения церемонии памяти в 2023 году.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс.