22 мая, 09:33,
обновлено 22 мая, 09:51
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев считает неизбежным подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

По словам президента Азербайджана, мирное соглашение должно охватывать международные нормы и принципы

БАКУ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неизбежным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном.

"Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно и стараемся со своей стороны прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно охватывать международные нормы и принципы", - сказал азербайджанский лидер в понедельник в заявлении для прессы по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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