Алиев считает неизбежным подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

По словам президента Азербайджана, мирное соглашение должно охватывать международные нормы и принципы

БАКУ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неизбежным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном.

"Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно и стараемся со своей стороны прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно охватывать международные нормы и принципы", - сказал азербайджанский лидер в понедельник в заявлении для прессы по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.