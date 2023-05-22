В парламенте Грузии объяснили отказ от введения визового режима для россиян

Это может вызвать неблагоприятные ответные меры со стороны России, заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили

ТБИЛИСИ, 22 мая. /ТАСС/. Руководство Грузии не устанавливает визовый режим для граждан России, а также не запрещает авиарейсы, так как это может вызвать неблагоприятные ответные меры со стороны Москвы. Об этом заявил в понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Ответственность властей Грузии заключается в том, чтобы не допустить военного противостояния с Россией и экономического кризиса. Любая санкция, введение виз, запрет полетов, закрытие воздушного пространства и так далее, подразумевает движение в сторону эскалации. А эскалация это такое положение, когда становится трудно контролировать ситуацию и ожидаемы ответные меры", - заявил он журналистам.

Как подчеркнул Папуашвили, политика Грузии заключается и в поддержке Украины, и в отказе от санкций против России, так как это обеспечивает безопасность, в том числе экономическую, для граждан страны.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways уже приступили к осуществлению полетов между Тбилиси и Москвой. Это вызвала протест у оппозиции и части общества.

К введению визового режима для граждан России ранее призывала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Грузия отменила визы для россиян с 2012 года. Согласно грузинскому законодательству, граждане РФ могут посещать страну без виз и находиться в республике до одного года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси "за неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций.