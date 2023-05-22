На Украине отключилась одна из крупных электростанций

В "Укрэнерго" назвали причиной повреждение двух высоковольтных линий

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Одна из крупных украинских электростанций отключена из-за повреждения двух высоковольтных линий. Об этом сообщила в понедельник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В Днепровском регионе были повреждены две высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Из-за повреждения линий также отключено несколько подстанций "Укрэнерго" и облэнерго. В результате были обесточены потребители в подконтрольном Киеву городе Запорожье, также повреждены электросети в Днепропетровской области.

В ночь на понедельник сообщалось о серии мощных взрывов в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и области. Утром Минэнерго Украины информировало, что в Днепропетровской области из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры обесточены 24 населенных пункта. Глава областной администрации Николай Лукашук также сообщил, что водоснабжение отдельных районов Днепропетровской области ограничено из-за сбоев в энергоснабжении насосных станций водоканала Днепр - Западный Донбасс. Власти призвали жителей запастись водой.