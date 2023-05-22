Премьер Норвегии считает, что Швецию примут в НАТО на саммите в Вильнюсе

Он пройдет 11-12 июля

СТОКГОЛЬМ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил уверенность, что НАТО подтвердит вступление Швеции в альянс на предстоящем саммите в Вильнюсе.

"Членство Швеции должно быть одобрено на июльском саммите НАТО в Вильнюсе", - заявил он в понедельник на пресс-конференции в Осло. Его слова приводит агентство Reuters.

Стёре также считает, что представители стран альянса на вильнюсском саммите утвердят нового генерального секретаря организации вместо Йенса Столтенберга, покидающего свой пост в этом году. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года. Как отмечало агентство, он уже трижды продлевал срок своих полномочий и занимает пост генсека почти девять лет. Впоследствии сам Столтенберг говорил, что намерен покинуть пост осенью.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. По вопросу Швеции Анкара все еще указывает, что Стокгольму нужно внести изменения в антитеррористическое законодательство для соответствия требованиям Турции. Соответствующие поправки должны вступить в силу летом, чего и ждет Анкара, чтобы снова оценить заявку Швеции.