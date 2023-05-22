Лукашенко заявил, что Запад не смог удушить Белоруссию и РФ благодаря их тесной кооперации

Белорусский президент отметил региональное сотрудничество

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Запад не смог задушить экономики Белоруссии и России, так как страны выстроили тесную кооперацию и реализуют импортозамещающие проекты. Об этом в понедельник на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Ясно, что удушить нас не получилось, ни Россию, ни тем более Беларусь. Во многом благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз. Мы используем российские направления по логистике. Это их порты, железная дорога, автомобильный транспорт", - цитирует его агентство БелТА.

Глава государства выделил вопрос, касающийся реализации союзных программ, особенно тех, которые касаются импортозамещения. "Меня интересуют здесь конкретные программы. Как мы их называли, импортозамещения и так далее. Помните, до $1,5 млрд Россия готова была [выделить]. И я уверен, и сейчас они не отказываются, если где-то недокредитовали до этой суммы, - отметил президент. - Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков".

Лукашенко также отметил региональное сотрудничество. "Мы всегда говорили, что наш успех в России - это регионы", - сказал президент.