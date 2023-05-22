Шольц посетит 26 мая Таллин

Канцлер Германии планирует встретиться с лидерами стран Балтии

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц 26 мая отправится с рабочим визитом в Таллин, где проведет переговоры с лидерами стран Балтии. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер отправится в пятницу, 26 мая, в Таллин. Там он проведет двусторонние переговоры с премьер-министром [Эстонии Каей] Каллас, затем вместе с ней встретится с президентом Литвы [Гитанасом] Науседой и премьер-министром Латвии [Кришьянисом] Кариньшем", - сказал Хебештрайт.

По его словам, в центре внимания переговоров будут находиться внешнеполитические темы, в том числе июльский саммит НАТО в Вильнюсе, а также вопросы, связанные с энергетикой. По итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция.