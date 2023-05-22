В Венгрии заявили, что поставки оружия на Украину истощили стратегические запасы ЕС

Это создало риск для их собственной безопасности, отметил министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки

БУДАПЕШТ, 22 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза, снабжающие Украину вооружениями и военной техникой, сократили свои стратегические резервы до предельного уровня и создали риск для собственной безопасности. Об этом заявил в понедельник министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в интервью, опубликованном в интернет-издании Origo.

Отвечая на вопрос о том, сколько еще будут продолжаться поставки Западом оружия на Украину и выдержит ли европейская оборонная промышленность эту гонку вооружений, глава Минобороны сказал: "Европейская оборонная промышленность оказалась неподготовленной к такой ситуации и изо всех сил пытается удовлетворить свои потребности. Большинство крупных государств передали боеприпасы, оружие и другие активы украинцам с риском для их собственной безопасности и за счет сокращения собственных стратегических запасов".

Салай-Бобровницки не стал прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация, отметив лишь, что для продолжения поставок вооружений и боеприпасов украинской армии "европейская оборонная промышленность должна каким-то образом расти". Венгрия в отличие от других стран ЕС не поставляет оружие на Украину, считая, что это не приблизит окончание вооруженного конфликта, а, наоборот, лишь затянет его.

В то же время Венгрия, как заявил министр, "сосредоточилась на развитии независимой оборонной промышленности" в сотрудничестве с ведущими оборонными компаниями стран ЕС. "Мы не только думаем о закупках, но и каждый раз стремимся заключить с крупными международными партнерами соглашения, связанные с производством и даже исследованиями и разработками в Венгрии", - уточнил Салай-Бобровницки.

По его словам, именно так в Венгрии были построены завод по производству боевых машин пехоты Lynx германского концерна Rheinmetall, завод стрелкового оружия чешской компании Colt CZ Group и предприятие по выпуску запчастей для вертолетов европейского концерна Airbus. Таким же образом с иностранным участием планируется строить завод крупнокалиберных боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Мы производим и закупаем оружие и военную технику, чтобы полностью перевооружить нашу армию, которой достались по наследству устаревшие советские вооружения. Тем самым мы намерены повысить ее боеспособность и создать современные силы в составе НАТО", - сказал глава Минобороны. Он добавил, что Венгрия ставит перед собой задачу "иметь сильную национальную армию, а не полагаться исключительно на других".