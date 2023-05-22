В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Сумской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в понедельник в нескольких регионах Украины. Ее отменили спустя 40 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Предупреждения об угрозе с воздуха с 12:51 мск начали действовать в Сумской и Харьковской областях. Тревога также была объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР. К 13:29 предупреждения отменили.

Минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ее отменили спустя 3,5 часа.