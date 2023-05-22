22 мая, 10:04,
обновлено 22 мая, 10:53
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Сумской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в понедельник в нескольких регионах Украины. Ее отменили спустя 40 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Предупреждения об угрозе с воздуха с 12:51 мск начали действовать в Сумской и Харьковской областях. Тревога также была объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР. К 13:29 предупреждения отменили.

Минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ее отменили спустя 3,5 часа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация