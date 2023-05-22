22 мая, 10:40
Санкции в отношении России

Литва предложила Азербайджану сотрудничать в борьбе с обходом санкций против России

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что потенциал сотрудничества с Азербайджаном должен использоваться эффективнее

ВИЛЬНЮС, 22 мая. /ТАСС/. Литва предлагает Азербайджану наладить сотрудничество в борьбе с обходом антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в связи с событиями на Украине. Об этом заявил в понедельник на совместном брифинге с находящимся с визитом в Вильнюсе президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым лидер республики Гитанас Науседа.

"В свете происходящего на Украине наше партнерство обретает новый смысл. Нам следует работать вместе, чтобы преградить путь обходу санкций", - сказал он.

Литовский президент считает, что потенциал сотрудничества с Азербайджаном должен использоваться эффективнее. "Мы должны шире использовать возможности сотрудничества в рамках политики "Восточного партнерства" (инициатива ЕС по сближению с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной - прим. ТАСС) и искать для этого новые пути", - отметил он.

В свою очередь Алиев сообщил, что наиболее явные перспективы заметны в торгово-экономических связях. "Экономика и торговля являются теми сферами, где в ближайшее время мы способны достичь наибольшего прогресса", - сказал он. 

Теги:
АзербайджанЛитваРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСанкции в отношении РоссииНауседа, Гитанас
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