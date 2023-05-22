Спикер парламента Грузии назвал неприемлемым конфликт между президентом и Georgian Airways

Саломе Зурабишвили ранее заявила о намерении бойкотировать национального перевозчика из-за возобновления полетов в Россию

ТБИЛИСИ, 22 мая. /ТАСС/. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает неприемлемым конфликт между президентом республики Саломе Зурабишвили и национальным перевозчиком Georgian Airways, возникший из-за того, что авиакомпания возобновила полеты в РФ.

"Для меня является неприемлемым как то, что президент бойкотирует грузинскую компанию (Georgian Airways - прим. ТАСС), так и то, что со стороны грузинской компании происходит бойкот президента", - сказал Папуашвили в понедельник грузинским журналистам.

Зурабишвили 20 мая заявила, что объявляет бойкот Georgian Airways, так как авиакомпания приступила к выполнению прямых рейсов из Тбилиси в Москву. В ответ основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента Грузии.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российский авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту. Это был первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.