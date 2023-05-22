Украинского вице-премьера Федорова могут назначить главой кабмина

Депутат партии "Слуга народа" сообщил, что у нынешнего вице-премьера Украины уже работает бэк-офис и проводится набор специалистов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вице-премьер-министр по инновациям - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ближайшее время может быть назначен премьер-министром страны, сообщил в понедельник украинскому агентству УНН депутат пропрезидентской партии "Слуга народа". Имя парламентария агентство не приводит.

"Говорят, США согласовали кандидатуру нового премьера. Замену готовят в ближайшее время. Насколько известно, у него уже работает бэк-офис и проводится набор специалистов", - сообщил собеседник агентства, добавив, что речь идет о Федорове.

УНН отмечает, что причины возможного увольнения действующего премьера пока неизвестны, как и его дальнейшая карьера.

В то же время депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что информация о возможном назначении Федорова премьером "не соответствует действительности".

Слухи о возможной отставке действующего премьера Дениса Шмыгаля ходят уже несколько месяцев на фоне нескольких коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами страны. Федоров занимает должность в правительстве с 29 августа 2019 года, что делает его рекордсменом среди коллег-министров. Шмыгаль работает в должности главы правительства с марта 2020 года.