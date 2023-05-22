22 мая, 10:29

Пашинян заявил, что обсуждал с РФ вопрос критики Армении на федеральных телеканалах

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян периодически обсуждал с представителями РФ тему критики в адрес Еревана на российских федеральных телеканалах. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции.

"Критика страны, народа, государства неприятна. Мы неоднократно поднимали этот вопрос и обсуждали его с российскими коллегами. Мы получали ответ, что нельзя ограничивать свободу прессы, и приняли это к сведению. Но это не значит, что мы должны прекращать работу в данном направлении", - сказал Пашинян. 

Теги:
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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