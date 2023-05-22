США могут выступить в качестве ключевого гаранта безопасности для Украины

По словам экс-руководителя отдела по политическому планированию НАТО Фабриса Потье, модель безопасности будет схожа с израильской

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. США могут стать основным гарантом безопасности для Украины в рамках нового соглашения, которое страны НАТО готовятся предложить Киеву. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

Как сообщил изданию бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров. "Соглашение должно иметь достаточную обязывающую силу, чтобы вызывать доверие, иначе Россия не воспримет его всерьез", - сказал Потье, принимавший участие в разработке проекта. По его словам, успех соглашения будет зависеть от деталей.

Уточняется, что модель безопасности, которую предложат Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. Президент Польши Анджей Дуда сообщил газете, что соглашение, которое в настоящий момент набирает обороты как часть повестки дня будущего саммита НАТО в Вильнюсе, будет сосредоточено вокруг поставок вооружений и передовых технологий. "Обсуждения по этому поводу ведутся прямо сейчас", - подчеркнул Дуда, не уточнив, о каких видах оружия и технологиях идет речь. Другие европейские чиновники отмечают, что данная модель безопасности будет связана с процессом продвижения Украины в НАТО, однако не сделает альянс одной из сторон конфликта в случае любого столкновения Киева с Россией.

Как уточняет издание, большинство европейских партнеров США согласны с проектом соглашения, которое предусматривает предоставление Киеву ряда двусторонних гарантий в рамках многосторонней структуры безопасности. Ожидается, что в качестве гарантов, помимо США, выступят Великобритания, Германия и Франция.