22 мая, 10:45,
обновлено 22 мая, 11:14

Армения сообщила о готовности обсудить экстрадицию двух азербайджанских военных

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что этот процесс не может быть односторонним

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Армения готова обсуждать возвращение в Азербайджан двух военнослужащих из этой страны, однако этот процесс не может быть односторонним. С таким заявлением выступил в понедельник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы готовы в упрощенном порядке возвращать заблудившихся азербайджанцев. Но сейчас таких граждан в Армении нет. Армения готова обсудить экстрадицию двух азербайджанских военных, однако этот процесс не может быть односторонним. И все это должно происходить через юридические процедуры. Мы не можем закрыть глаза на то, что был убит гражданин Армении", - сказал он. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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