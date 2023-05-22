Армения сообщила о готовности обсудить экстрадицию двух азербайджанских военных

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что этот процесс не может быть односторонним

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Армения готова обсуждать возвращение в Азербайджан двух военнослужащих из этой страны, однако этот процесс не может быть односторонним. С таким заявлением выступил в понедельник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы готовы в упрощенном порядке возвращать заблудившихся азербайджанцев. Но сейчас таких граждан в Армении нет. Армения готова обсудить экстрадицию двух азербайджанских военных, однако этот процесс не может быть односторонним. И все это должно происходить через юридические процедуры. Мы не можем закрыть глаза на то, что был убит гражданин Армении", - сказал он.