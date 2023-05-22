22 мая, 10:46,
обновлено 22 мая, 11:40

ЕС ввел санкции против пяти человек и двух организаций из Ирана за нарушения прав человека

Все включенные в черный список физические и юридические лица связаны с Корпусом стражей исламской революции, "ответственным за подавление протестов" в стране

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Евросоюз ввел очередной пакет санкций в отношении Ирана за нарушения прав человека в стране, добавив в черный список пять человек и две организации. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"В соответствии с обязательством ЕС решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, пять человек и два юридических лица должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - отмечается в журнале.

Все включенные в черный список физические и юридические лица связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), "ответственным за подавление протестов" в стране.

Ранее Евросоюз уже ввел семь пакетов санкций против Ирана за нарушение прав человека в этой стране. Ограничения заключаются в заморозке европейских активов, запрете на въезд в Евросоюз и запрете европейскому бизнесу на любые деловые контакты с фигурантами черного списка. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что постоянное введение новых санкций ЕС против Ирана не должно влиять на усилия по реанимации ядерной сделки с Ираном, которая должна гарантировать, что атомная программа Тегерана носит исключительно мирный характер. 

Теги:
Иран
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация