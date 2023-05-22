МИД Узбекистана заявил о намерении Ташкента искать точки роста в отношениях с Москвой

В ведомстве отметили, что в 2022 году лидеры двух государств подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Узбекистан и Россия постоянно укрепляют взаимовыгодные отношения, в Ташкенте твердо намерены искать новые драйверы роста. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Российская Федерация - это естественный и близкий партнер Узбекистана. В сентябре прошлого года [на саммите Шанхайской организации сотрудничества] в Самарканде обозначен принципиально новый этап истории наших отношений. Лидерами двух государств подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Мы на постоянной основе укрепляем взаимовыгодные отношения по всем важным направлениям. Твердо намерены сохранить и повысить эту динамику с прицелом на поиск новых драйверов роста и на реализацию имеющихся резервов", - сказал глава ведомства.