22 мая, 11:01

МИД Узбекистана заявил о намерении Ташкента искать точки роста в отношениях с Москвой

В ведомстве отметили, что в 2022 году лидеры двух государств подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Узбекистан и Россия постоянно укрепляют взаимовыгодные отношения, в Ташкенте твердо намерены искать новые драйверы роста. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Российская Федерация - это естественный и близкий партнер Узбекистана. В сентябре прошлого года [на саммите Шанхайской организации сотрудничества] в Самарканде обозначен принципиально новый этап истории наших отношений. Лидерами двух государств подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Мы на постоянной основе укрепляем взаимовыгодные отношения по всем важным направлениям. Твердо намерены сохранить и повысить эту динамику с прицелом на поиск новых драйверов роста и на реализацию имеющихся резервов", - сказал глава ведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссияСаидов, Бахтиёр Одилович
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