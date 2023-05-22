22 мая, 11:03
Саммит G7

Лула да Силва не стал приветствовать Зеленского на одной из встреч саммита G7

По данным La Razón, президент Бразилии не только не подошел поздороваться со своим коллегой, но также якобы чувствовал себя несколько неудобно из-за нахождения в одном помещении с президентом Украины

МАДРИД, 22 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не подошел поприветствовать своего украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе одной из встреч на полях прошедшего в Хиросиме саммита Группы семи (G7). Об этом пишет газета La Razón.

По ее версии, команда главы бразильского государства объясняла изначальный отказ Лулы да Силвы встретиться с Зеленским проблемами с расписанием. Отмечается, что на одной из встреч в рамках G7 лидеры приветствовали президента Украины. Как заверяет издание, Лула да Силва не только не подошел поздороваться со своим коллегой, но также якобы чувствовал себя несколько неудобно из-за нахождения в одном помещении с Зеленским. Президент Бразилии остался сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.

Газета также пишет о давлении со стороны лидеров G7, которые считали, что для Группы важно, чтобы Лула да Силва и Зеленский встретились. Несмотря на это, саммит завершился без их двусторонней встречи, что, по версии издания, заставляет Запад задуматься о предполагаемой нейтральной позиции Бразилии в отношении конфликта на Украине.

Сам Лула да Силва заявил в понедельник на пресс-конференции, что Зеленский не пришел на встречу с ним в назначенное время.

Саммит G7 прошел с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении. В 2023 году, помимо Великобритании, Германии, Италии, Канады, CША, Франции и Японии, в работе саммита приняли участие лидеры приглашенных государств - Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. Кроме того, на саммите выступил Зеленский. 

Теги:
БразилияУкраинаСаммит G7Лула да Силва, Луис ИнасиуЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация