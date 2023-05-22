Посольство КНР в Лондоне посоветовало Британии заниматься собственными проблемами

В китайском диппредставительстве призвали Соединенное Королевство прекратить выступать с "клеветническими утверждениями" в адрес Пекина

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Посольство КНР в Лондоне заявило, что британским властям следует прекратить выступать с "клеветническими утверждениями" в адрес Китая и заняться решением собственных проблем.

"Любой, кто лишен предрассудков, может увидеть, что Китай строит мир во всем мире, способствует глобальному развитию и защищает международный порядок, в то время как Соединенные Штаты и ряд их вассалов продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран и провоцировать конфронтацию. Это они представляют наибольший вызов глобальной безопасности и благосостоянию", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении на сайте посольства КНР в Великобритании.

"Мы призываем британских политиков сфокусироваться на решении долгосрочных политических, экономических и социальных проблем в своей собственной стране вместо того, чтобы всегда танцевать под дудку США, умножая проблемы по всему миру и провоцируя разногласия и конфронтацию. Мы призываем британскую сторону прекратить клевету в отношении Китая во избежание дальнейшего ущерба китайско-британским отношениям", - отметили в китайской дипмиссии.

В воскресенье премьер Великобритании Риши Сунак, выступая на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи в Хиросиме, заявил, что Китай представляет "наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности".