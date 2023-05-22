Премьер Вьетнама на встрече с Медведевым отметил успехи в сотрудничестве с Россией

Фам Минь Чинь заявил, что отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Ханоя и Москвы продолжают развиваться с очень высоким уровнем доверия

ХАНОЙ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на состоявшейся в понедельник встрече с председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, который находится в республике с рабочим визитом, указал на успешно развивающееся в последнее время взаимодействие двух стран.

"Я очень рад отметить позитивные результаты сотрудничества между нашими странами в последнее время. Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России продолжают развиваться с очень высоким уровнем доверия", - констатировал он.

По словам Фам Минь Чиня, в условиях, когда глобальная экономика сталкивается со многими трудностями и серьезными изменениями, Вьетнам "хочет в духе взаимного доверия обсуждать с Российской Федерацией меры по преодолению трудностей в двустороннем сотрудничестве" с тем, чтобы максимально использовать имеющийся у стран потенциал для эффективного взаимодействия.

Премьер также отметил, что вьетнамская сторона высоко оценивает визит зампредседателя Совбеза РФ, который "дал возможность обсудить и согласовать направления сотрудничества на ближайшее время".