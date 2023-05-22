Польша подсчитывает ущерб, якобы нанесенный ей Советским Союзом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Польша отказалась от общей истории, и поэтому "должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории" и возместить Москве "средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Польша приступила к подготовке доклада об ущербе, якобы нанесенном республике Советским Союзом. Об этом в понедельник сообщил телеканалу TVP заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик.

"Институт военных вопросов работает над таким документом. Это должен быть солидный труд, показывающий как аспект оккупации, так и демонтаж фабрик с западных земель, последующую эксплуатацию польского государства, невыгодные договоры по углю. Мы над этим работаем и такой документ будет создан", - сказал Мулярчик.

В понедельник в Германии польский дипломат проведет встречу с германскими парламентариями, на которой представит польскую точку зрения о необходимости выплаты Польше репараций за ущерб во Второй мировой войне в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 - 1,5 трлн).

О намерении взыскать с РФ репарации за ущерб, якобы нанесенный ей Советским Союзом, МИД Польши сообщал еще в октябре 2022 года.

В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале написал, что Польша отказалась от общей истории, и поэтому "должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории" и возместить Москве "средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы".

Как напомнил в воскресенье Володин, "треть нынешних польских территорий - районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами" - вошли в состав республики после Второй мировой войны только благодаря СССР. По его словам, "в послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши, по сегодняшним оценкам, более $750 млрд".