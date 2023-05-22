Генсек правящей партии Грузии выступил против визового режима для граждан России

Каха Каладзе позитивно отозвался по поводу присутствия в республике российских туристов и компаний

ТБИЛИСИ, 22 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что в визовом режиме для граждан РФ нет необходимости, и позитивно отозвался по поводу присутствия в республике российских туристов и компаний.

"Я думаю, что нет никакой необходимости вводить визовый режим (для граждан РФ - прим. ТАСС). <...> Мы приветствуем, чтобы как можно больше российских туристов приезжали в Грузию. Пусть входят несанкционированные бизнес-компании, никакой проблемы нет. Одно остается неизменным - это интересы нашей страны, и мы сделаем все для того, чтобы их защитить", - сказал Каладзе в понедельник грузинским журналистам.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways уже приступили к осуществлению полетов между Тбилиси и Москвой. Это вызвало протест у оппозиции и части общества.

К введению визового режима для граждан России ранее призывала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Грузия отменила визы для россиян с 2012 года. Согласно грузинскому законодательству, граждане РФ могут посещать страну без виз и находиться в республике до одного года.