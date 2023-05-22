Венгрия не утвердит военную помощь Украине, пока банк OTP будет в черном списке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны ЕС хотят увеличить выплаты из Европейского фонда мира еще на €500 млн в целях оказания помощи украинской армии

БУДАПЕШТ, 22 мая. /ТАСС/. Венгрия не согласится на оказание Евросоюзом дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что сейчас страны ЕС хотят увеличить выплаты из Европейского фонда мира еще на €500 млн в целях оказания помощи украинской армии. "Мы требуем, чтобы украинцы исключили OTP из списка "международных спонсоров войны". До тех пор, пока это не произойдет, мы не дадим согласия на предоставление этих €500 млн странам ЕС в качестве компенсации их затрат на поставки вооружений Украине", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания. Пресс-конференция министра транслировалась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).