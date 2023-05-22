22 мая, 11:28
Выборы президента Турции

Один из функционеров турецкого блока "Ата" призвал сторонников голосовать против Эрдогана

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Один из функционеров политического блока "Ата" ("Альянс отцов"), председатель Партии справедливости Ведждет Оз призвал сторонников голосовать во втором туре президентских выборов в Турции против действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Дорогие друзья, посвятившие свои сердца "Альянсу отцов", вы - умные и независимые сыны родины, принявшие в качестве девиза турецкий национализм в духе [первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля] Ататюрка. Никто не вправе указывать вам направление, - написал он в Twitter. - Не следует забывать, что наша страна переживает исторический процесс, прежде всего необходимо избавиться от нынешнего правительства. Путь к этому - союзник, который может действовать вместе [с нами] под [нашим] контролем, даже если он не соответствует нашим идеалам". 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
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