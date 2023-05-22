Додон назвал партийной "тусовкой" митинг за вступление Молдавии в ЕС

Она организована за государственный счет, считает бывший президент республики

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал "партийной тусовкой за государственный счет" митинг "За европейскую Молдову", который устроила в минувшее воскресенье в центре Кишинева глава государства Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности.

"Как и предсказывала Партия социалистов, пиар-митинг Майи Санду под названием "За европейскую Молдову" стал партийной тусовкой за государственный счет. Вчерашняя акция выглядела как публичный допинг и самовнушение о мнимой поддержке большинства граждан, тем более, что в этом мероприятии участвовало менее 1% избирателей, и называть его Великим национальным собранием нелепо и абсурдно", - написал на своем Telegram-канале Додон, который недавно вернулся в руководство партии социалистов. Он напомнил, что подобные мероприятия в прошлом проводили не раз, в том числе и бывший премьер Владимир Филат и беглый олигарх Владимир Плахотнюк, но ничего хорошего гражданам страны они не принесли, так как после этого из банков был украден $1 млрд.

"Подтверждены многочисленные случаи оказания давления на местные органы власти, государственных служащих, работников бюджетной сферы, студентов университетов с целью обеспечить "добровольно-принудительную" явку на митинг. В ходе митинга активно звучали лозунги о ликвидации независимости Республики Молдова и присоединении к соседней Румынии, а также речевки, грозящие втягиванием Молдовы в военный конфликт на территории соседней Украины", - заметил Додон. Он считает, что участие в мероприятии председателя Европарламента Роберты Метсолы, посла США в Молдавии Кента Логсдона, европарламентария из Румынии Зигфрида Мурешана и других иностранцев еще раз подтверждает, что в стране "установлен режим внешнего управления".

По мнению бывшего президента, "целью этого митинга было прикрыть проевропейскими лозунгами окончательную потерю традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, социальный геноцид, беспрецедентный рост тарифов на энергоресурсы и угрозу разрушения энергосистемы, разбазаривание кредитов и доведение населения страны до крайней степени обнищания". Он считает, что "только досрочные парламентские и президентские выборы могут обеспечить приход к власти здоровых сил, которые смогут остановить разложение молдавской государственности, укрепить и сохранить Молдову для будущих поколений".

Разные митинги

В воскресенье Санду созвала митинг, который должен продемонстрировать западным партнерам страны стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз перед саммитом Европейского политического сообщества. Его участники соберутся 1 июня на винодельне "Замок Мими" недалеко от Кишинева. Участники манифестации, в которой, по данным полиции, приняли участие более 75 тыс. человек, принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, скандировали "Европа!". С приветственными речами выступили Санду и председатель Европарламента Роберта Метсола.

Представители оппозиционных партий раскритиковали планы властей, заявив, что будут бойкотировать это мероприятие. Оппозиционная партия "Шор" организовала в этот день протесты своих сторонников в трех крупнейших городах с требованием провести референдум о внешнем курсе страны и ее нейтралитете.