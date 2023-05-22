В кабмине ФРГ заявили, что не знают о планах подготовки США украинских летчиков в Германии

Начало подготовки украинских летчиков следует понимать как сигнал Москве о том, что поддержка Киева со стороны западных союзников не ослабнет, также отметил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Правительству ФРГ пока неизвестны планы подготовки США украинских летчиков, в том числе на самолетах F-16, на американских базах в Германии. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Это не было пунктом для обсуждения, который был бы мне известен", - сказал он. "Так что все остальное является спекуляциями", - добавил Хебештрайт, отметив, что в случае с F-16 речь идет "не о германской технике".

Представитель кабмина также утверждал, что начало подготовки украинских летчиков следует понимать как сигнал Москве о том, что поддержка Киева со стороны западных союзников не ослабнет.

21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита "семерки" в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских летчиков, в том числе на самолетах F-16.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.