В Пекине считают образцовыми складывающиеся с Москвой отношения

По словам члена политбюро ЦК Компартии КНР Чэня Вэньцина, китайско-российские отношения партнерства и стратегического взаимодействия "сохраняют высокую динамику развития и взаимного выигрыша"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия и Китай в своем взаимодействии исходят из взаимной выгоды, и складывающиеся между ними отношения можно назвать образцовыми. Такую позицию представил в понедельник член политбюро ЦК Компартии КНР, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на российско-китайских консультациях по безопасности.

"Под стратегическим руководством председателя [КНР] Си Цзиньпина и президента [России Владимира] Путина китайско-российские отношения партнерства и стратегического взаимодействия сохраняют высокую динамику развития и взаимного выигрыша. [Россия и Китай] твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов, вместе принимают участие в реформировании [системы] глобального управления, что служит образцом межгосударственных отношений", - указал он.

Консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку прошли в Москве. С российской стороны их проводил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, с китайской - Чэнь Вэньцин.