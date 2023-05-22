Литва получила партию закупленных в США бронеавтомобилей

Речь идет о многоцелевых бронеавтомобилях JLTV модификации M1278A1 производства компании Oshkosh Defense

ВИЛЬНЮС, 22 мая. /ТАСС/. Литва получила партию бронеавтомобилей, закупленных в США для своих вооруженных сил. Об этом в понедельник сообщило Минобороны балтийской республики.

"С поступлением новой партии в количестве 50 единиц Литве уже поставлено 150 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 производства компании Oshkosh Defense", - говорится в сообщении.

Всего Литва по контракту 2022 года стоимостью €334 млн получит 500 бронемашин, оснащенных пулеметом калибра 12,7 мм. Это второй в истории по величине военный контракт Литвы. Он уступает лишь закупке в Германии бронетранспортеров Boxer на сумму €385,6 млн.