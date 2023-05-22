Сийярто: главы МИД ЕС не приняли решений по 11-му пакету санкций и военной помощи Украине

Глава МИД Венгрии отметил, что республика увязала военную помощь Киеву с требованием исключить банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны" и выступила против некоторых антироссийских ограничений

БУДАПЕШТ, 22 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза в понедельник на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций против России, а также о дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из ЕС.

"Решение о дальнейшем финансировании поставок оружия [на Украину из Европейского фонда мира] принято не было. Не было также принято решение о санкциях", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания. Он отметил, что Венгрия увязала военную помощь Украине с требованием исключить банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны" и выступила против ряда положений 11-го пакета санкций. Пресс-конференция министра транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).