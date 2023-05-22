Ведущие политические партии Болгарии разделят между собой пост премьер-министра

Такое решение принято, чтобы выйти из политического кризиса

СОФИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Новое правительство Болгарии будет сформировано при участии коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), первого по численности политического объединения в болгарском парламенте, и блока коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) в рамках мандата ПП - ДБ. Об этом в понедельник на брифинге заявили кандидаты на пост премьера от ГЕРБ - СДС Мария Габриэль и от ПП - ДБ Николай Денков.

"Парламент Болгарии испытывает сложности с формированием кабмина, сегодня ясно, что мандат ГЕРБ - СДС не получит поддержки парламентского большинства - 121 депутата. Поэтому мы предложили ГЕРБ - СДС оттолкнуться от законодательной программы и сформировать правительство, которое будет поддержано явным большинством. Правительство должно будет работать минимум 18 месяцев, первые девять месяцев премьер-министром буду я, а Мария Габриэль будет вице-премьером и министром иностранных дел, а потом я подам в отставку, стану вице-премьером, а Габриэль возглавит правительство", - объяснил Денков.

"Чтобы выйти из кризиса и реализовать конституционную реформу и парламентарная группа ГЕРБ - СДС поддержит правительство ПП - ДБ в соответствии с согласованным ротационным принципом", - сообщила Габриэль. В 15:00 (время совпадает с московским) Мария Габриэль вернула президенту Болгарии пустую папку, официально отказавшись от идеи сформировать правительство в рамках первого мандата. "Папка, которую я возвращаю, пуста, но мы провели консультации со всеми парламентскими группами и сейчас видим возможность формирования конституционного большинства в парламенте, которое позволит провести необходимые реформы. Достигнута договоренность с ПП - ДБ о совместном управлении, премьер-министр и вице-премьеры будут предложены на свои посты на ротационной основе", - объявила Габриэль.

Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что в ближайшие дни будет готов вручить мандат на право сформировать правительство ПП - ДБ, рекомендовав депутатам не тратить ценное время и начать работать над бюджетом страны.

Досрочные парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля, их победителем стал блок ГЕРБ - СДС, набравший 26,49% голосов, он получил 69 депутатских мандатов из 240. Блок ПП - ДБ набрал 24,57% голосов (64 мандата). Третье место заняла партия "Возрождение" (14,16%, 37 мандатов). Движение за права и свободы получило 13,72% голосов (36 мандатов), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" - 8,93% (23 мандата). Наименьшее количество депутатов (11) имеет партия "Есть такой народ", набравшая 4,11% голосов избирателей. По оценкам экспертов, чтобы получить даже минимальное парламентское большинство, о совместной работе должны договориться или первые два, или сразу четыре политических объединения.