Делегация Африки не станет создавать собственный мирный план урегулирования на Украине

Как сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, африканский план, "видимо, будет включать элементы из различных инициатив"

ПРЕТОРИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Делегация из шести лидеров стран Африки, которая планирует в ближайшее время совершить поездки в Москву и Киев в целях поиска мирного решения кризиса на Украине, не будет выдвигать собственного мирного плана. Об этом заявил в понедельник на брифинге для прессы, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Президент ЮАР Сирил Рамапоса ознакомился с рядом мирных инициатив по урегулированию кризиса на Украине, включая сформулированные Китаем, Россией и Украиной, - подчеркнул он. - Мы смотрим на эти инициативы, изучаем их. План африканской мирной миссии не будет отдельным, он будет, видимо, включать элементы из различных инициатив".

Магвенья подчеркнул, что ключевым элементом для начала процесса урегулирования является прекращение огня. "Только остановка боевых действий может создать необходимые условия для движения по пути урегулирования украинского кризиса, - сказал он. - Африканские страны в высшей мере обеспокоены конфликтом на Украине, так как его продолжение ведет к росту цен на продовольствие и удобрения, что негативно сказывается на африканских государствах".

Касаясь сроков и условий поездки лидеров шести стран в Москву и Киев, Магвенья сообщил, что соответствующие консультации продолжаются и окончательного решения пока нет. "Среди прочего согласовываются условия безопасности", - заметил он.

Как подчеркнул официальный представитель президента ЮАР, Рамапоса считает, что конфликт на Украине необходимо как можно быстрее завершить. "Генеральный секретарь ООН должен взять на себя руководство мирным урегулированием после того, как данный процесс начнется", - сказал Магвенья.

16 мая президент ЮАР объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки. Ожидается, что мирная миссия посетит Москву и Киев еще до начала саммита РФ - Африка, который состоится во второй половине июля в Санкт-Петербурге.