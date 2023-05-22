22 мая, 12:33

Глава МИД Литвы исключил перестановки в кабинете министров до саммита НАТО

Габриэлюс Ландсбергис также предложил провести досрочные выборы в Сейм в сентябре

ВИЛЬНЮС, 22 мая. /ТАСС/. Никакие кардинальные изменения не будут произведены в структуре власти Литвы до проведения в июле в Вильнюсе саммита НАТО. Об этом в понедельник заявил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, являющийся председателем правящей консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

"К моменту июльской встречи в верхах в Литве будут работать не какое-нибудь временное, а полноценное правительство и такой же Сейм (парламент - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам главы МИД, если какие-то изменения в составе кабинета или парламента произойдут, то это состоится уже после саммита. Ландсбергис предлагает провести досрочные выборы в Сейм в сентябре.

С идеей организации таких выборов он выступил на прошлой неделе. Это произошло на фоне скандала, связанного с деньгами, которые некоторые из нынешних членов кабинета министров, бывшие до этого депутатами местных советов, получали в самоуправлениях на обеспечение своей работы. Дело идет о десяти тысячах евро и более в каждом из трех установленных журналистами случаев. Утверждается, что министры финансов, культуры, а также образования, науки и спорта не могут документально (банковскими выписками, чеками) подтвердить расходование этих сумм. Не исключено, что они использовали деньги и в личных целях.

Лидер консерваторов досрочными выборами намерен протестировать доверие граждан к правящей партии. Некоторые политологи назвали такую реакцию "приступом истерики". 

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