В ООН сообщили о гибели более 190 детей в ходе конфликта в Судане

По словам спецпредставителя генерального секретаря организации по Судану Фолькера Пертеса, всего погибло более 860 человек

ООН, 22 мая. /ТАСС/. Конфликт между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане привел к гибели более 190 детей, около 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН спецпредставитель генерального секретаря всемирной организации по Судану Фолькер Пертес.

"Согласно данным профсоюза врачей, более 860 гражданских лиц были убиты, в том числе более 190 детей. Еще около 3,5 тыс. гражданских лиц получили ранения. Многие пропали без вести. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома: более 840 тыс. ищут убежища в более безопасных частях страны, еще 250 тыс. покинули страну", - сказал он.

Вечером 20 мая делегации армии и сил быстрого реагирования в саудовском городе Джидда достигли соглашения о гуманитарном перемирии, которое должно вступить в силу через 48 часов после его подписания, то есть во второй половине дня понедельника. Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала столкновений. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов.