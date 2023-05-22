The Hill заявила, что Конгресс откладывает предметное обсуждение дальнейшей помощи Киеву

По данным издания, это связано с неопределенной ситуацией с повышением потолка госдолга в США и неясными перспективами контрнаступления ВСУ

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Американские законодатели пока откладывают предметное обсуждение вопроса об одобрении выделения средств на военную помощь Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга в США и неясных перспектив контрнаступления ВСУ. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill со ссылкой на американских законодателей.

"Миллиарды долларов на военную помощь Украине, выделение которых было одобрено в прошлом году, могут иссякнуть к концу лета, однако обсуждение следующего этапа финансирования пока остается для Конгресса второстепенным, - отмечается в материале. - По словам законодателей, серьезное обсуждение следующего этапа финансирования откладывается из-за текущей тупиковой ситуации вокруг госдолга и неопределенностью относительно возможных последствий украинского контрнаступления".

Как сообщил журналистам конгрессмен Энди Ким (демократ от штата Нью-Джерси), который входит в комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей, законодатели говорили о том, что должно войти в следующий пакет. Как добавил конгрессмен, у него пока нет уверенности относительно сроков принятия законопроекта. "По словам конгрессмена, продолжающаяся борьба вокруг потолка госдолга ставит под угрозу важные законопроекты, в том числе по помощи Украине", - подчеркивается в публикации.

Согласно оценке издания, обсуждение законодателями выделения следующего пакета финансирования на военную помощь Киеву "будет первым испытанием того, продолжит ли контролируемая республиканцами Палата представителей активно поддерживать Украину", несмотря на возражения ряда членов Конгресса.

Конгрессмен Билл Китинг (демократ от штата Массачусетс) полагает, что на дальнейшее финансирование окажет влияние контрнаступление ВСУ. По мнению американского законодателя, "могут быть успехи, из-за которых дополнительная поддержка будет в меньшей степени нужна". "Или может быть нанесен ущерб, из-за чего потребуется больше [помощи]", - считает Китинг. Говоря о предоставленной Киеву поддержке, он отметил, что ее "прямо сейчас достаточно на ближайшее будущее".

Вместе с тем в публикации приводятся слова научного сотрудника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Конора Савоя. По его мнению, провал наступательных операций ВСУ или их задержка негативно скажется на согласовании нового пакета помощи Киеву. Савой констатировал, что "без американской и европейской поддержки украинцы окажутся в очень трудном положении".

Бюджет помощи Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 17 мая заявила, что администрации США пока нечего сообщить о возможных консультациях с Конгрессом относительно того, что американский бюджет военной помощи Киеву почти исчерпан.

Американское издание Defense One на прошлой неделе информировало, ссылаясь на собственные подсчеты, что к августу поступление Киеву американской военной помощи прекратится или замедлится, если Конгресс не одобрит выделение новых средств на эти нужды. В публикации отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена пока не направила законодателям соответствующий запрос.

Как сообщила ранее на этой неделе газета Politico, от пакета помощи Украине в размере $48 млрд, утвержденного ранее Конгрессом, осталось порядка $6 млрд. Согласно оценке издания, это означает, что к середине лета средства Вашингтона, выделенные на помощь Киеву, могут быть исчерпаны.

Администрация США и республиканцы в Конгрессе сейчас проводят консультации о повышении потолка госдолга в США для предотвращения дефолта. В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу.