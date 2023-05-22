22 мая, 15:01

Пентагон опроверг информацию о взрыве рядом со зданием

В службе безопасности ведомства уточнили, что других происшествий также не было

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Пентагона не фиксировала каких-либо происшествий рядом со зданием Министерства обороны США, расположенным в окрестностях Вашингтона. Об этом заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Служба безопасности Пентагона сообщила, что сегодня утром инцидентов не было", - отметили в военном ведомстве. В его службе безопасности также уточнили: "Ни в Пентагоне, ни рядом с ним не было ни взрывов, ни каких-либо происшествий".

Ранее в соцсетях начали распространяться утверждения о взрыве рядом с Пентагоном. 

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