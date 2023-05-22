ЕС ввел восьмой пакет санкций против Ирана за нарушения прав человека

Об этом сообщил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Евросоюз утвердил восьмой пакет антииранских санкций за нарушения прав человека в исламской республике. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Позвольте начать с конкретного решения - введения восьмого пакета санкций против Ирана за нарушения прав человека", - сказал он.

Ранее в понедельник Евросоюз ввел очередной, восьмой по счету пакет санкций в отношении Ирана за нарушения прав человека в стране, добавив в черный список пять человек и две организации. Все включенные в черный список физические и юридические лица связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), "ответственным за подавление протестов" в стране.

Евросоюз ранее уже ввел семь пакетов санкций против Ирана за нарушение прав человека в этой стране. Ограничения заключаются в заморозке европейских активов, запрете на въезд в Евросоюз и запрете европейскому бизнесу на любые деловые контакты с фигурантами черного списка. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что постоянное введение новых санкций ЕС против Ирана не должно влиять на усилия по реанимации ядерной сделки с Ираном, которая должна гарантировать, что атомная программа Тегерана носит исключительно мирный характер.